Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir verliert am Dienstagnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 37,13 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 37,13 USD. In der Spitze fiel die Palantir-Aktie bis auf 36,95 USD. Bei 37,21 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.268.247 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.09.2024 markierte das Papier bei 38,19 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,85 Prozent. Am 02.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,48 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 61,00 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palantir-Aktie.

Palantir gewährte am 05.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 678,13 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 533,32 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Palantir am 05.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,356 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

