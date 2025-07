Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Palantir. Das Papier von Palantir konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,5 Prozent auf 145,62 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Palantir-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 145,62 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Palantir-Aktie sogar auf 146,00 USD. Bei 142,68 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 2.547.238 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 27.06.2025 markierte das Papier bei 148,22 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 1,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,23 USD. Abschläge von 85,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Palantir-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.05.2025 hat Palantir die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 39,34 Prozent auf 883,86 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 634,34 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Palantir wird am 11.08.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,581 USD je Aktie belaufen.

