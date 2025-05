Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir macht am Nachmittag Boden gut

Notierung im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 110,97 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Palantir-Papiere um 15:53 Uhr 1,9 Prozent. Die Palantir-Aktie zog in der Spitze bis auf 111,41 USD an. Bei 107,99 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4.221.824 Palantir-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,40 USD) erklomm das Papier am 20.02.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie. Bei 20,50 USD fiel das Papier am 11.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 81,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Palantir ließ sich am 05.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,05 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 883,86 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 39,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palantir einen Umsatz von 634,34 Mio. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Palantir am 11.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Palantir-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 11.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,575 USD im Jahr 2025 aus.

