Kaufempfehlung

Nach dem gestern verkündeten NATO-Deal hat Wedbush-Analyst Dan Ives seine optimistische Bewertung für die Palantir-Aktie bekräftigt. Er sieht in dem Vertrag einen strategischen Meilenstein für den Konzern - und einen Türöffner für weitere Aufträge.

• Wedbush lobt Palantir nach NATO-Deal

• Höhere Regierungsausgaben für KI erwartet

• Palantir gut positioniert für weitere Aufträge

Wer­bung Wer­bung

Am Montag verkündete Palantir den Abschluss eines Vertrags mit der NATO über KI-Anwendungen: Palantir wird dabei sein KI-gestützte Militärsystem Maven Smart System NATO (MSS NATO) an das Bündnis liefern, was es militärischen Entscheidern ermöglichen soll, künstliche Intelligenz sicher in zentrale Operationen zu integrieren. Für Palantir ist dies ein bedeutender Schritt in der Positionierung als bevorzugter Technologiepartner internationaler Sicherheitsorganisationen.

Palantir als Top-Pick: Wedbush sieht strategischen Meilenstein

Im Anschluss an die Bekanntgabe des Deals mit der NATO bekräftigte der bekannte Wedbush-Analyst Dan Ives laut "TipRanks" seine positive Einschätzung der Palantir-Aktie. Er bezeichnete die Vereinbarung als wichtigen Meilenstein, der Palantir eine vorteilhafte Ausgangsposition für zukünftige Regierungsaufträge verschaffe. Dabei lobte der Experte den wachsenden Einfluss von Palantir im öffentlichen Sektor. Laut Ives steige die Nachfrage nach KI-gestützten Verteidigungslösungen weltweit und Palantir sei gut aufgestellt, um von den steigenden Investitionen der US-amerikanischen und europäischen Regierungen in diesem Bereich zu profitieren. Bereits der aktuelle Vertrag mit der NATO zeige, dass sich Regierungsbehörden nun vor allem an Palantir wenden würden, um die Verteidigungsarbeit zu verbessern und sehr sensible Informationen zu verwalten.

Nach vorherigen Bedenken über tiefere Verteidigungsausgaben sieht Ives laut "TipRanks" nun klare Chancen für Palantir und glaubt, dass das Unternehmen weitere Deals in den USA und Europa wird abschließen können. Ein Grund dafür sei laut Ives die Software von Palantir, die aufgrund ihrer Fähigkeit zur sicheren Verarbeitung kritischer Daten aus der Masse hervorsteche. Der Wedbush-Analyst geht daher davon aus, dass Palantir im Zuge der steigenden Investitionen in künstliche Intelligenz in Nordamerika und Europa eine zentrale Rolle spielen wird - vor allem in strategischen Technologieinitiativen von Bundesbehörden.

Wer­bung Wer­bung

Ives bekräftigte daher sein "Outperform"-Rating für die Palantir-Aktie und beließ das Kursziel bei 120 US-Dollar. Er betonte jedoch, dass Palantir einer "der Top-Namen [ist], die man 2025 besitzen sollte". Die Palantir-Aktie legt daraufhin am Dienstag im Handel an der NASDAQ zeitweise um weitere 4,19 Prozent auf 96,50 US-Dollar zu, nachdem sie am Montag bereits 4,6 Prozent höher bei 92,62 US-Dollar geschlossen hatte.

Redaktion finanzen.net