Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir stabilisiert sich am Nachmittag

Die Aktie von Palantir hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 148,65 USD bewegte sich die Palantir-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Palantir-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 148,65 USD. Bei 150,56 USD markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Palantir-Aktie gab in der Spitze bis auf 148,59 USD nach. Bei 149,26 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.539.966 Palantir-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 150,61 USD erreichte der Titel am 15.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palantir-Aktie derzeit noch 1,32 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,23 USD ab. Mit Abgaben von 85,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palantir am 05.05.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 39,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 883,86 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 634,34 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 04.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 10.08.2026 dürfte Palantir die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Palantir-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,581 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

