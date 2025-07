Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Kursverlauf

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Palantir konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 151,85 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Palantir-Papiere um 15:53 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palantir-Aktie bisher bei 152,35 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 151,59 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.708.149 Palantir-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 152,35 USD erreichte der Titel am 17.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,33 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,23 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 86,02 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Palantir-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Palantir gewährte am 05.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 883,86 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 39,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palantir einen Umsatz von 634,34 Mio. USD eingefahren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Palantir-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 10.08.2026.

In der Palantir-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,581 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

