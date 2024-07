Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag gefragt

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Palantir. Zuletzt wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 28,38 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Palantir-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 28,38 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palantir-Aktie bisher bei 28,45 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,42 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.030.819 Palantir-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,58 USD) erklomm das Papier am 12.07.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palantir-Aktie mit einem Kursplus von 0,72 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.09.2023 auf bis zu 13,69 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,75 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palantir-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Palantir am 06.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 634,34 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palantir einen Umsatz von 525,19 Mio. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Palantir am 05.08.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,329 USD je Aktie belaufen.

