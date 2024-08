Fokus auf Aktienkurs

Palantir Aktie News: Anleger greifen bei Palantir am Donnerstagnachmittag zu

15.08.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Palantir zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Palantir-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 31,37 USD zu.

Werte in diesem Artikel Aktien Palantir 28,22 EUR 0,37 EUR 1,31% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Das Papier von Palantir legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 31,37 USD. In der Spitze gewann die Palantir-Aktie bis auf 31,45 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 31,32 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palantir-Aktien beläuft sich auf 1.288.697 Stück. Bei 31,45 USD markierte der Titel am 15.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 0,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,69 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Experten gehen davon aus, dass Palantir-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palantir 0,000 USD aus. Am 05.08.2024 hat Palantir die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 678,13 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 533,32 Mio. USD erwirtschaftet worden waren. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Palantir am 05.11.2024 präsentieren. Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,355 USD fest. Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com