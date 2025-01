Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Montagnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,1 Prozent auf 75,72 USD.

Die Palantir-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,1 Prozent auf 75,72 USD. Zwischenzeitlich weitete die Palantir-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 72,68 USD aus. Bei 74,08 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.655.848 Palantir-Aktien.

Am 25.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,79 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,97 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,04 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 372,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palantir 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Palantir ließ sich am 04.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,03 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Palantir im vergangenen Quartal 725,52 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palantir 558,16 Mio. USD umsetzen können.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Palantir wird am 03.02.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 18.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,381 USD je Aktie belaufen.

