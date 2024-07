Palantir Aktie News: Palantir zieht am Nachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Palantir zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Palantir legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 27,19 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 27,19 USD nach oben. In der Spitze gewann die Palantir-Aktie bis auf 27,44 USD. Bei 27,25 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 414.464 Palantir-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,83 USD) erklomm das Papier am 19.07.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,71 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.09.2023 bei 13,69 USD. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 49,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 06.05.2024 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite hat Palantir im vergangenen Quartal 634,34 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palantir 525,19 Mio. USD umsetzen können.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Palantir-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 11.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,329 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

