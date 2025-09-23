Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX fällt deutlich -- Pfizer plant wohl Übernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
Experte erwartet neue Rekordhöhen für die Tesla-Aktie. Cyberangriffe auf Flughäfen belasten Airline-Aktien. Langjährige Ford-Betriebsräte treten zurück. Sanofi mit Neuigkeiten zu Dupixent und Tolebrutinib. Neue iPhones von Apple im weltweiten Verkauf. Analysten sehen weiteres Potenzial bei ASML. BBVA bessert Angebot für Sabadell nach.
Umfrage
Würden Sie bei der Bankberatung einer künstlichen Intelligenz vertrauen?