Nach einem starken Jahr 2025 sehen einige Experten die Palantir-Aktie als überbewertet an. Ein Top-Analyst sowie die Citigroup sehen jedoch weiteres Potenzial. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus Trump nominiert Kevin Warsh als neuen Fed-Chef. Infineon und ASML im Blick: Halbleiter-Titel stabilisieren sich nach turbulenter Handelswoche. Krypto-Markt bricht ein: Anleger fliehen in Scharen aus Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. ATOSS: Gewinn übertrifft Analystenerwartungen. Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? Tesla-Aktie gefragt: SpaceX-Fusionen mit xAI und Tesla im Gespräch.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung