Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Montagnachmittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 208,87 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 208,87 USD zu. Der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 208,91 USD zu. Bei 206,72 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 212.609 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 210,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Kursplus von 0,70 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 144,17 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Palo Alto Networks seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Palo Alto Networks veröffentlichte am 18.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,54 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,19 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Palo Alto Networks Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,81 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

