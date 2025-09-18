Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Palo Alto Networks am Freitagabend zu

Kurs der Palo Alto Networks

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Palo Alto Networks. Zuletzt stieg die Palo Alto Networks-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 208,20 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für das Palo Alto Networks-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 208,20 USD. Die Palo Alto Networks-Aktie zog in der Spitze bis auf 208,59 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 206,59 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.226.426 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 210,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,03 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 144,17 USD ab. Mit einem Kursverlust von 30,75 Prozent würde die Palo Alto Networks-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palo Alto Networks 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palo Alto Networks am 18.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2,54 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,19 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Palo Alto Networks wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,81 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

Redaktion finanzen.net

