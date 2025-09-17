Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks zeigt sich am Donnerstagabend fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Palo Alto Networks. Das Papier von Palo Alto Networks konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 204,97 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Palo Alto Networks-Papiere um 20:08 Uhr 0,9 Prozent. Die Palo Alto Networks-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 207,01 USD. Bei 204,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 776.400 Palo Alto Networks-Aktien.

Am 30.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 210,34 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palo Alto Networks-Aktie 2,62 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 144,17 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 29,66 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

Am 18.08.2025 hat Palo Alto Networks in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,51 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Palo Alto Networks mit einem Umsatz von insgesamt 2,54 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,84 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Palo Alto Networks Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palo Alto Networks-Aktie in Höhe von 3,81 USD im Jahr 2026 aus.

