Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 gibt zum Ende des Dienstagshandels nach
So bewegte sich der NASDAQ 100 am Dienstag zum Handelsende.
Am Dienstag fiel der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 1,39 Prozent auf 23.384,77 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,104 Prozent tiefer bei 23.689,01 Punkten in den Handel, nach 23.713,76 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23.346,34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 23.695,65 Einheiten.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 23.065,47 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 19.05.2025, den Stand von 21.447,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2024, lag der NASDAQ 100 bei 19.766,49 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 11,49 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 23.969,27 Punkte. Bei 16.542,20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im NASDAQ 100
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 6,97 Prozent auf 25,31 USD), Palo Alto Networks (+ 3,06 Prozent auf 181,56 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2,88 Prozent auf 154,80 USD), Biogen (+ 2,17 Prozent auf 138,86 USD) und Verisk Analytics A (+ 2,00 Prozent auf 271,01 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Palantir (-9,35 Prozent auf 157,75 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,43 Prozent auf 336,57 USD), Marvell Technology (-6,09 Prozent auf 72,07 USD), AppLovin A (-5,92 Prozent auf 412,60 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-5,44 Prozent auf 166,55 USD).
Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 46.949.304 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,771 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,25 zu Buche schlagen. Mit 5,87 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
