DAX23.624 +1,1%ESt505.447 +1,5%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.148 +0,3%Nas22.518 +1,2%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1774 -0,4%Öl68,02 +0,2%Gold3.640 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Aumovio AUM0V1 SAP 716460 RENK RENK73 Continental 543900 PUMA 696960 Plug Power A1JA81 Intel 855681 thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor
Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Palo Alto Networks im Fokus

Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Nachmittag in Grün

18.09.25 16:11 Uhr
Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Nachmittag in Grün

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 205,95 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palo Alto Networks Inc
175,76 EUR 4,02 EUR 2,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 205,95 USD. Bei 206,10 USD markierte die Palo Alto Networks-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 204,60 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 282.305 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 210,34 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 144,17 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 30,00 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palo Alto Networks am 18.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palo Alto Networks 0,51 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,54 Mrd. USD – ein Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palo Alto Networks 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Palo Alto Networks am 13.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Palo Alto Networks-Gewinn in Höhe von 3,81 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

Palo Alto Networks-Aktie gefragt: Palo Alto patzt bei Gewinnerwartungen - Ausblick beruhigt Anleger

Ausblick: Palo Alto Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Palo Alto Networks-Aktie verliert trotz Gewinnsprung - Angehobene Prognose reicht Anlegern nicht

In eigener Sache

Übrigens: Palo Alto Networks und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palo Alto Networks

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palo Alto Networks

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Palo Alto Networks Inc

DatumRatingAnalyst
30.05.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
30.05.2019Palo Alto Networks Market PerformBMO Capital Markets
23.05.2019Palo Alto Networks Market PerformCowen and Company, LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyDougherty & Company LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
30.05.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
30.05.2019Palo Alto Networks Market PerformBMO Capital Markets
27.02.2019Palo Alto Networks BuyDougherty & Company LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMaxim Group
DatumRatingAnalyst
23.05.2019Palo Alto Networks Market PerformCowen and Company, LLC
20.02.2019Palo Alto Networks HoldGabelli & Co
19.10.2018Palo Alto Networks NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
30.04.2018Palo Alto Networks HoldGabelli & Co
17.04.2017Palo Alto Networks Sector PerformFBN Securities
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Palo Alto Networks Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen