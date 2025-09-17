Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Nachmittag in Grün

Palo Alto Networks im Fokus

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 205,95 USD.

Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 205,95 USD. Bei 206,10 USD markierte die Palo Alto Networks-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 204,60 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 282.305 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 210,34 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 144,17 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 30,00 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palo Alto Networks am 18.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palo Alto Networks 0,51 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,54 Mrd. USD – ein Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palo Alto Networks 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Palo Alto Networks am 13.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Palo Alto Networks-Gewinn in Höhe von 3,81 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

