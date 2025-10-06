DAX24.399 +0,1%Est505.633 -0,3%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,39 +2,3%Nas22.895 +0,5%Bitcoin106.423 +0,9%Euro1,1711 -0,1%Öl65,20 +1,3%Gold3.950 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J BASF BASF11 NEL ASA A0B733 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX fester -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Intel-Aktie: Welche Folgen hat der Nvidia-Deal? Intel-Aktie: Welche Folgen hat der Nvidia-Deal?
Analysten-Upgrade löst Kursfeuerwerk bei Plug Power-Aktie aus - auch Aktie von Ballard Power und NEL-Aktie gefragt Analysten-Upgrade löst Kursfeuerwerk bei Plug Power-Aktie aus - auch Aktie von Ballard Power und NEL-Aktie gefragt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.

Papst Leo XIV. hebt Finanz-Anordnung von Vorgänger auf

06.10.25 17:08 Uhr

ROM (dpa-AFX) - Papst Leo XIV. hat in einer Anordnung neue Regeln für die Finanzinvestitionen der Römischen Kurie beschlossen - und damit eine von seinem Vorgänger Franziskus eingeführte Regelung aufgehoben. Durch das sogenannte Motu proprio verliert die Vatikanbank (IOR) das alleinige und exklusive Recht, die finanziellen Investitionen des Vatikans zu verwalten.

Wer­bung

Die neue Anordnung besagt zwar, dass der Heilige Stuhl in der Regel weiter das IOR für die Verwaltung der Vermögenswerte nutzen soll. Die zuständigen Organe können nun aber auch auf Finanzintermediäre anderer Staaten zurückgreifen, sofern zuständige Gremien dies für effizienter oder vorteilhafter halten. Finanzintermediäre können etwa Banken oder Hedgefonds sein.

Papst Franziskus hatte im Sommer 2022 festgelegt, dass das IOR die ausschließliche Zuständigkeit für die Vermögensverwaltung besitzt und Treuhänder sämtlicher Finanzanlagen des Heiligen Stuhls und der mit ihm verbundenen Institutionen ist. Das neue Dekret von Papst Leo XIV. folgt der Empfehlung von Experten.

Das IOR verwaltet die Vermögen von rund 12.000 Kunden. Dazu gehören unter anderem katholische Institutionen, Vatikanangestellte und Botschafter beim Heiligen Stuhl. Gegen die Bank gab es in der Vergangenheit immer wieder Korruptions- und Geldwäschevorwürfe. Der korrekte Umgang mit den eigenen Finanzen und Investitionen sind im Vatikan ein kontroverses Dauerthema./rme/DP/nas