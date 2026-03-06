Parteigremien in Berlin beraten über Wahlausgang im Südwesten

STUTTGART/BERLIN (dpa-AFX) - Die Ergebnisse der Landtagswahl in Baden-Württemberg mit dem Grünen-Wahlsieger Cem Özdemir werden heute auch die politischen Spitzen in Berlin weiter beschäftigen. Die CDU hatte über Monate in Umfragen deutlich geführt und verlor am Ende ganz knapp. Während die AfD ihr Ergebnis verdoppelte, blicken SPD und FDP auf einen extrem bitteren Wahltag zurück.

Bei den Regierungspartnern von CDU und SPD im Bund nehmen die Spitzenkandidaten am Montag an den Gremiensitzungen teil. CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel soll mit dem CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzler Friedrich Merz, vor die Presse treten. Merz hatte sich am Abend noch nicht zum Wahlausgang geäußert. Am heutigen Abend treffen sich in Stuttgart dann auch die Spitzengremien der Landes-CDU.

Nach Rücktritts-Ankündigungen: Auch Stoch und Rülke in Berlin

Bei der SPD in Baden-Württemberg zog Spitzenkandidat Andreas Stoch bereits Konsequenzen und kündigte seinen Rückzug als Landes- und Fraktionschef an. Er will heute mit SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf vor die Presse treten. Im Zentrum dürften auch mögliche Folgen des Abschneidens der beiden Parteien im Südwesten für den Bund stehen. In Stuttgart berät der baden-württembergische SPD-Vorstand am Abend die Lage nach dem Wahldebakel.

Auch FDP-Landeschef Hans-Ulrich Rülke will sein Amt niederlegen, seine Partei schaffte die Fünf-Prozent-Hürde nicht und fliegt aus dem Landtag. Gemeinsam mit dem Parteivorsitzenden Christian Dürr gibt auch Rülke heute eine Pressekonferenz in Berlin./DP/zb