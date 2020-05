Sanofi verkauft Großteil seiner Regeneron-Aktien

Sanofi ist 21,6 Millionen Regeneron -Aktien losgeworden, wie der französische Pharma-Konzern mitteilte. 11,8 Millionen Aktien für 515 Dollar je Aktie hat Sanofi an Investoren verkauft, 9,8 Millionen Stück hat der US-Pharmakonzern Regeneron selbst für 5 Milliarden Dollar erworben.

Zudem gibt es laut Sanofi noch die Option, weitere 1,2 Millionen Regeneron-Aktien in den nächsten Wochen an Investoren loszuschlagen. Beim Verkauf aller Aktien erzielt Sanofi den Angaben zufolge einen Bruttoerlös von 11,7 Milliarden US-Dollar (10,7 Mrd Euro). Dann würde Sanofi noch 400.000 Aktien von Regeneron halten. Vor dem Deal hatte Sanofi 23,2 Millionen Aktien beziehungsweise 20,6 Prozent an Regeneron besessen.

Die Partnerschaft der Konzerne bleibe bestehen, hieß es. Seit 2003 arbeiten die beiden Unternehmen zusammen. Ein Jahr später war Sanofi bei den Amerikanern eingestiegen.

