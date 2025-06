Passagieraufkommen am Flughafen Frankfurt steigt im Mai um 1,8%

Werte in diesem Artikel

DOW JONES--Der Frankfurter Flughafen hat im Mai mehr Fluggäste abgefertigt als im Vorjahr. Wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte, legte das Passagieraufkommen um 1,8 Prozent auf 5,6 Millionen zu. Für die ersten fünf Monate des Jahres stand ein Plus von 1,0 Prozent auf 23,35 Millionen zu Buche. Das entsprach 86,3 Prozent des Aufkommens im selben Zeitraum des Vorkrisenjahres 2019. Das Frachtaufkommen stieg im Mai um 4,4 Prozent auf 178.977 Tonnen.

Die internationalen Beteiligungsflughäfen des Konzerns wiesen teils deutliche Steigerungen der Passagieraufkommen auf. Im slowenischen Ljubljana stieg das Aufkommen um 13,5 Prozent auf 151.849 Fluggäste. In Lima stieg die Zahl der Passagiere um 6,3 Prozent, an den 14 griechischen Fraport-Flughäfen um 1,0 Prozent. In Antalya stagnierte die Zahl der Fluggäste bei 3,9 Millionen.

