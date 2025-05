PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich PayPal

Die Aktie von PayPal zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von PayPal konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 61,63 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,3 Prozent auf 61,63 EUR. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 61,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 61,19 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21.956 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 47,88 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 29.04.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,83 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,19 Prozent auf 7,76 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 04.08.2026 dürfte PayPal die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2025 5,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

