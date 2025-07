PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von PayPal

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 64,91 EUR ab.

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 64,91 EUR. Die Abwärtsbewegung der PayPal-Aktie ging bis auf 64,91 EUR. Bei 64,91 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 240 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,41 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,50 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 25,28 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 29.04.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,83 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,19 Prozent auf 7,76 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 04.08.2026 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

