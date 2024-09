PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Aktienentwicklung

Die Aktie von PayPal zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die PayPal-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 68,90 USD.

Mit einem Wert von 68,90 USD bewegte sich die PayPal-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,70 USD zu. In der Spitze büßte die PayPal-Aktie bis auf 68,46 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,16 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 264.267 PayPal-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.09.2024 auf bis zu 74,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,98 Prozent hinzugewinnen. Am 28.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 27,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 30.07.2024 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS lag bei 1,08 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 7,86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,40 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2024 terminiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 4,41 USD je Aktie aus.

