Börse New York in Rot: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Index im Fokus

Der S&P 500 zeigte sich zum Handelsschluss in Rot.

Werte in diesem Artikel

Zum Handelsende bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 1,97 Prozent schwächer bei 5.580,94 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 47,804 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,263 Prozent schwächer bei 5.678,35 Punkten in den Freitagshandel, nach 5.693,31 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 5.572,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.685,89 Punkten lag.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 2,40 Prozent. Vor einem Monat, am 28.02.2025, wies der S&P 500 5.954,50 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5.970,84 Punkten auf. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 28.03.2024, bei 5.254,35 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 sank der Index bereits um 4,90 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 6.147,43 Punkten. Bei 5.504,65 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit W R Berkley (+ 7,53 Prozent auf 71,27 USD), Welltower (+ 2,33 Prozent auf 153,42 USD), American Water Works (+ 2,22 Prozent auf 146,24 USD), PPL (+ 2,09 Prozent auf 35,71 USD) und Bristol-Myers Squibb (+ 1,90 Prozent auf 60,02 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil DoorDash (-5,88 Prozent auf 182,61 USD), PayPal (-5,73 Prozent auf 60,52 EUR), Dollar Tree (-5,46 Prozent auf 72,75 USD), Las Vegas Sands (-5,31 Prozent auf 38,18 USD) und Dominos Pizza (-5,13 Prozent auf 447,12 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 49.820.753 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,086 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Die SVB Financial Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1.200,00 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net