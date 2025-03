US-Zölle belasten weiter: DAX tiefer erwartet -- Asiatische Börsen geben nach -- Deutsche Bank mit neuen CFO -- Übernahmespekulationen um PNE -- Neuer Goldpreisrekord

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte seine Abwärtsbewegung auch am Freitag fortsetzen. Der DAX verliert in vorbörslichen Indikationen zeitweise 0,55 Prozent auf 22.553 Punkte. Am Donnerstag hatte er die Sitzung 0,70 Prozent schwächer bei 22.678,74 Punkten beendet.

Der TecDAX wird ebenfalls etwas schwächer erwartet. Am Vortag schloss er mit einem Verlust von 0,92 Prozent bei 3.693,57 Einheiten. Auch am Freitag dürften die neuen US-Importzölle auf Autos die Anlegerstimmung weiter belasten und den deutschen Leitindex ins Minus drücken. Sorgen, dass es zu einer deutlichen Verschärfung des globalen Handelsstreits kommen könnte, nehmen wieder zu. Am Nachmittag steht zudem mit dem PCE-Index eine wichtige Datenveröffentlichung in den USA auf der Agenda, denn er gilt als bevorzugtes Inflationsmaß der US-Notenbank Fed.





Die Börsen in Europa dürfte auch am Freitag weiter nachgeben. Der EURO STOXX 50 gibt vorbörslich zeitweise um 0,6 Prozent auf 5.349 Punkten nach. Den Donerstagshandel hatte er mit einem Minus von 0,62 Prozent bei 5.378,09 Punkten beendet. Grund für die anhaltende Schwäche in Europa ist weiterhin die US-Zollpolitik: US-Präsident Trump hatte in der Nach zum Donnerstag zusätzliche Zölle von 25 Prozent auf Auto- und Autoteilimporte angekündigt und betont, dass diese "nicht mehr verhandelbar" seien. Die Einführung ist für den 2. April geplant.





Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag etwas schwächer. Der Dow Jones schloss mit einem leichten Minus von 0,37 Prozent bei 42.299,70 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging daneben mit einem Minus von 0,53 Prozent bei 17.804,03 Punkten in den Feierabend. Die von den USA verhängten Importzölle belasteten die Wall Street am Donnerstag am Donnerstag nur wenig. US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend zusätzliche Zölle von 25 Prozent auf Auto- und Autoteilimporte angekündigt und betont, dass diese "nicht mehr verhandelbar" seien. Die Einführung ist für den 2. April vorgesehen. Allerdings ließ Trump durchblicken, dass die sogenannten reziproken Zölle, die eigentlich zur Angleichung der US-Zölle an die anderer Länder gedacht waren, möglicherweise weniger streng ausfallen könnten als zunächst erwartet.