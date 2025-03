Goldpreis zieht stark an - Aktien aber auch: Was könnte das für die Märkte bedeuten?

Heute im Fokus

Xi Jinping wirbt bei BMW, Mercedes und Co. für Investitionen in China. Google liefert KI-Software an Lockheed Martin. Merck sichert sich Vermarktungsrechte für Pimicotinib. SAF-Holland will Geschäfte bedeutend ausbauen. GFT Technologies kauft eigene Aktien zurück. Porsche gibt Ausbaupläne für Teststrecke in Süditalien auf. Warburg Pincus verkauft wohl komplettes IONOS-Aktienpaket.