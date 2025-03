PEM-Elektrolyseur-Stacks

Der norwegische Wasserstoffspezialist NEL ASA hat einen neuen Großauftrag an Land gezogen.

• NEL ASA erhält Auftrag von US Navy

• Die Lieferung beginnt Ende 2025

• Lieferumfang unklar



NEL ASA erhält neuen Auftrag

Am Donnerstagabend gab das Unternehmen bekannt, einen neuen Auftrag erhalten zu haben. Demnach hat Collins Aerospace eine Bestellung für PEM-Elektrolyseur-Stacks im Wert von rund sechs Millionen US-Dollar bei der NEL-Tochter NEL Hydrogen US ausgelöst. Mit den NEL-Produkten will die US Navy Sauerstoff für die lebenswichtige Sauerstoffversorgung an Bord von U-Booten erzeugen, wie es in einer Pressemitteilung der Norweger heißt.

"Wir sind sehr stolz auf die langjährige Partnerschaft mit Collins Aerospace und unseren exklusiven Liefervertrag zur Herstellung von Ausrüstung, die für den langfristigen Unterwasserbetrieb von U-Booten unerlässlich ist", wird Todd Cartwright, Chief Commercial Officer von NEL, in der Mitteilung zitiert. "Dieser neue Auftrag unterstreicht die Stärke unserer Fertigungskapazitäten und Qualitätsstandards sowie die bewährte Leistung unserer PEM-Elektrolyseurtechnologie", so der Manager weiter.

Lieferung über mehrere Jahre

Die Lieferung der Stacks soll der Ankündigung zufolge Ende 2025 starten und dann über mehrere Jahre erfolgen. Wie viele Stacks NEL liefern wird, geht aus der Mitteilung unterdessen nicht hervor, deren Herstellung erfolge aber in NELs US-Werk in Connecticut.

Die NEL-Aktie kann indes nicht von dem neuen Auftrag profitieren: An der Börse in Oslo verliert sie zeitweise 0,71 Prozent auf 2,508 NOK.



