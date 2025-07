PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Mittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 61,48 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die PayPal-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 61,48 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 60,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.512 PayPal-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,14 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 48,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,11 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,83 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,76 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die PayPal-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet. Am 04.08.2026 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,10 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PayPal von vor 5 Jahren bedeutet

Krakens Antwort auf PayPal und Co.: Schnelles Zahlen mit Krypto und Fiat

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor 3 Jahren abgeworfen