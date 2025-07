PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Montagnachmittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von PayPal gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 63,32 EUR.

Die PayPal-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 63,32 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 60,50 EUR. Bei 60,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 26.236 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 43,94 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 30,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 29.04.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,83 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,74 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,76 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte PayPal am 29.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,10 USD im Jahr 2025 aus.

