PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von PayPal

PayPal im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von PayPal. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 62,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die PayPal-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:56 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 62,75 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 62,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,50 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.835 Stück gehandelt.

Am 17.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 44,48 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (49,60 EUR). Abschläge von 20,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 29.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,76 Mrd. USD im Vergleich zu 7,74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte PayPal am 29.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 04.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Erste Schätzungen: PayPal verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PayPal von vor 5 Jahren bedeutet

Krakens Antwort auf PayPal und Co.: Schnelles Zahlen mit Krypto und Fiat