PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagvormittag im Plus

Die Aktie von PayPal zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 62,57 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 2,0 Prozent auf 62,57 EUR. Bei 62,57 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,57 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 408 Aktien.

Bei 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,66 Prozent. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 48,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 29,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 29.04.2025 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD gegenüber 0,83 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 7,76 Mrd. USD gegenüber 7,74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 04.08.2026 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2025 5,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

