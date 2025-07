PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochvormittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 62,55 EUR ab.

Das Papier von PayPal gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 62,55 EUR abwärts. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 62,55 EUR. Bei 62,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 54 PayPal-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 45,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 29.04.2025 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 7,76 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,19 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.08.2026 erwartet.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,10 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

