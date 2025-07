PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Notierung im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 62,32 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 11:47 Uhr 1,6 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 62,66 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,57 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.085 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Bei 48,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,83 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 7,76 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,74 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 04.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von PayPal.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,10 USD im Jahr 2025 aus.

