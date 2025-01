PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag in Rot

Aktienentwicklung

Die Aktie von PayPal gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 89,11 EUR ab.

Die PayPal-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:58 Uhr um 0,2 Prozent auf 89,11 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 88,86 EUR. Bei 89,11 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 20.568 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,66 EUR erreichte der Titel am 17.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 1,74 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 51,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 42,20 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.10.2024 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte PayPal am 04.02.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 11.02.2026.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

