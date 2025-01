PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von PayPal zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die PayPal-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 89,50 EUR.

Um 11:44 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 89,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 89,62 EUR. Mit einem Wert von 89,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.637 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei 90,00 EUR markierte der Titel am 17.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 52,01 EUR fiel das Papier am 08.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 41,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 29.10.2024 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,93 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte PayPal am 04.02.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 11.02.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,58 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Erste Schätzungen: PayPal legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor 3 Jahren gekostet

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt zum Ende des Dienstagshandels ab