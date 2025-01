PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

So bewegt sich PayPal

Die Aktie von PayPal zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 86,29 EUR bewegte sich die PayPal-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die PayPal-Aktie wies um 09:04 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 86,29 EUR. Die PayPal-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 86,29 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 86,29 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,29 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 76 PayPal-Aktien.

Bei 90,00 EUR erreichte der Titel am 17.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 4,30 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,01 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 39,73 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 29.10.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die PayPal-Bilanz für Q4 2024 wird am 04.02.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 11.02.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,58 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

