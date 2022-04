PayPal Aktie News: PayPal gibt am Donnerstagvormittag ab

Die PayPal-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 07:32 Uhr um 2,5 Prozent auf 78,34 EUR nach.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 264,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.07.2021 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 70,34 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2022 Kursverluste bis auf 78,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 01.02.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,11 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent auf 6.918,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.116,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 27.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,74 USD je PayPal-Aktie.

