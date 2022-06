PayPal Aktie News: PayPal tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Die PayPal-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 29.06.2022 09:22:00 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 68,43 EUR. Bei 68,38 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 68,80 EUR. Zuletzt wechselten 187 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei 264,15 EUR markierte der Titel am 27.07.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 74,09 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 67,01 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 2,12 Prozent sinken.

Am 27.04.2022 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.483,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.033,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,78 USD je Aktie belaufen.

Bildquellen: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com