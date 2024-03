pbb Aktie News: pbb tendiert am Nachmittag tiefer

So bewegt sich pbb

Die Aktie von pbb gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die pbb-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,5 Prozent auf 4,24 EUR.

Die pbb-Aktie musste um 15:45 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,5 Prozent auf 4,24 EUR abwärts. In der Spitze fiel die pbb-Aktie bis auf 4,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,33 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten pbb-Aktien beläuft sich auf 451.016 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die pbb-Aktie damit 55,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.02.2024 (3,67 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die pbb-Aktie 15,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

pbb-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,097 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,45 EUR.

Am 09.08.2022 lud pbb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei pbb noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 123,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 123,00 EUR gelegen.

Die pbb-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.05.2024 erwartet. Am 19.05.2025 wird pbb schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass pbb einen Gewinn von 0,415 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

