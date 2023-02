SYNLAB rechnet 2023 mit weniger Umsatz und operativem Gewinn - SYNLAB-Aktie bricht nach Gewinnwarnung zweistellig ein

Der ohnehin schon in Aussicht gestellte Rückgang von Umsatz und operativem Gewinn dürfte entsprechend noch stärker ausfallen als bisher vermutet. In der Folge will Europas größter Labordienstleister auch das geplante Budget für Zukäufe drastisch reduzieren. Die enttäuschten Investoren schickten die Aktie am Dienstag auf Talfahrt.

Der Vorstand stellt für 2023 nunmehr einen Erlös in Höhe von 2,7 Milliarden Euro in Aussicht. Das ist ein Zehntel weniger als bislang erwartet, wie das Unternehmen am Montagabend nach Börsenschluss in München mitgeteilt hatte. Davon dürften nur noch 16 bis 18 Prozent als bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) hängen bleiben. Bislang hatte der Vorstand an beiden Enden der Margenspanne zwei Prozentpunkte mehr erwartet.

"Im Januar 2023 haben wir ein geringeres Covid-19-Testvolumen verzeichnet. Darüber hinaus sind die Covid-19 PCR-Preise in einigen unserer Schlüsselmärkte bereits gefallen oder werden voraussichtlich fallen", kommentierte Konzernchef Mathieu Floreani laut Mitteilung. In der Folge habe die Jahresprognose angepasst werden müssen.

Für das laufende Jahr schraubt der Vorstand zudem seine Gelder für potenzielle Übernahmen deutlich herunter. Das ursprüngliche Budget von 200 Millionen Euro sei in etwa halbiert worden, hieß es. Damit wolle das Unternehmen gegensteuern und versuchen, die Produktivität des Vor-Corona-Niveaus zu erreichen.

Bereits im vergangenen Jahr entwickelten sich Umsatz und operativer Gewinn rückläufig. Für 2022 erlöste SYNLAB auf Basis vorläufiger Zahlen rund 3,25 Milliarden Euro und damit rund 13,6 Prozent weniger als im Vorjahr.

Allerdings ging der Umsatz mit Corona-Tests bereits im vergangenen Jahr deutlich nach unten: Erwirtschaftete SYNLAB 2021 noch rund 1,6 Milliarden Euro mit seinen Covid-Produkten, war es vergangenes Jahr nur noch etwa die Hälfte. Insbesondere in der zweiten Jahreshälfte machte sich die sinkende Nachfrage bemerkbar, dabei verbilligte sich der Preis für einen PCR-Test im Abschlussquartal spürbar. Abseits des Corona-Geschäfts konnte SYNLAB indes zulegen, das Wachstum aus eigener Kraft habe hier sechs Prozent betragen, hieß es weiter.

Für 2022 erreichte der Konzern eine bereinigte operative Marge (bereinigte Ebitda-Marge) von rund 23 Prozent nach 32,1 Prozent im Vorjahr. Dies sei auf auch auf einmalige Kosten hauptsächlich durch das Corona-Segment im vierten Quartal zurückzuführen, hieß es. Damit lag die Marge unter den Zielen des Managements, während der Umsatz leicht besser als anvisiert herauskam. Dass die Marge nicht noch schlechter ausfiel, hatte SYNLAB bereits im vergangenen Jahr unter anderem auch Einsparungen in Höhe von 25 Milliarden Euro zu verdanken.

So reagiert die SYNLAB-Aktie

Nach einer weiteren Gewinnwarnung müssen die Anleger von SYNLAB erneut heftige Kursverluste verkraften. Via XETRA geht es für die SYNLAB-Aktie am Dienstag zeitweise um 23,54 Prozent runter auf 7,88 Euro. Aktionäre der ersten Stunde hatten beim Börsengang im April 2021 noch 18 Euro hinblättern müssen. Zu Hochzeiten der Corona-Pandemie hatten sie dann gar 25 Euro gekostet.

SYNLAB wurde mit der Zahlenvorlage beim Ausblick auf 2023 wegen einer geringeren Nachfrage und geringerer Preise für seine Corona-Tests noch skeptischer für Umsatz und operatives Ergebnis. "Schon wieder eine Gewinnwarnung" - so überschrieb Analyst David Adlington von JPMorgan seine erste Reaktion auf die Veröffentlichungen.

Die Mitte der neuen Ziele bedeuten massiven Korrekturbedarf der Markterwartungen von 10 Prozent beim Umsatz, 20 Prozent beim bereinigten operativen Gewinn und sogar 30 Prozent beim bereinigten Ergebnis je Aktie, so Adlington. Er stuft SYNLAB aktuell mit "Neutral" ein.

Christophe-Raphael Ganet vom Investmenthaus Oddo BHF warf sogar prompt die Flinte ins Korn und drehte sein "Outperform" in ein "Underperform". "Das COVID-Kliff ist nun Realität" schrieb er. Besonders überraschend findet er allerdings die geringen Impulse durch Zukäufe.

