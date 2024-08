Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Peloton Interactive im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 3,54 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 3,54 USD. Die Abwärtsbewegung der Peloton Interactive-Aktie ging bis auf 3,51 USD. Bei 3,56 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 136.713 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,49 USD erreichte der Titel am 05.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 168,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.05.2024 (2,71 USD). Mit Abgaben von 23,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Peloton Interactive seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Peloton Interactive gewährte am 02.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Peloton Interactive -0,79 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Peloton Interactive mit einem Umsatz von insgesamt 717,70 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 748,90 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,17 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Peloton Interactive am 22.08.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Peloton Interactive im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,558 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

