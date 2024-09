Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittwochnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 4,51 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr wies die Peloton Interactive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 4,51 USD nach oben. Die Peloton Interactive-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,51 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,43 USD. Bisher wurden via NASDAQ 176.808 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 7,24 USD erreichte der Titel am 06.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 60,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 2,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Peloton Interactive-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,833 USD belaufen.

Am 22.08.2024 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Peloton Interactive im vergangenen Quartal 643,60 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Peloton Interactive 642,10 Mio. USD umsetzen können.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Peloton Interactive einen Verlust von -0,585 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie springt hoch: Peloton Interactive grenzt Verluste ein

Ausblick: Peloton Interactive stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Peloton-Aktie gesucht: Finanzinvestoren bekunden offenbar Kaufinteresse