Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 6,79 USD ab.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 6,79 USD. Bei 6,62 USD markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 6,66 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 240.443 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,89 USD. Dieser Kurs wurde am 18.12.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 37,65 Prozent niedriger. Bei 2,83 USD fiel das Papier am 15.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 58,32 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Peloton Interactive veröffentlichte am 06.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Peloton Interactive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 673,90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 717,70 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 08.05.2025 erwartet. Peloton Interactive dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,383 USD je Peloton Interactive-Aktie.

