Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive mit herben Abschlägen am Donnerstagnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 13,3 Prozent auf 6,06 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Peloton Interactive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 13,3 Prozent auf 6,06 USD ab. Im Tief verlor die Peloton Interactive-Aktie bis auf 5,83 USD. Bei 6,30 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.402.874 Peloton Interactive-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 79,85 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.08.2024 bei 2,83 USD. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 113,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Peloton Interactive 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Peloton Interactive am 06.02.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 673,90 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 717,70 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Peloton Interactive-Bilanz für Q4 2025 wird am 21.08.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Peloton Interactive.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,383 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Reichlich Bewegung bei Aktien: So hat David Einhorns Greenlight Capital im vierten Quartal 2024 investiert

Peloton-Aktie springt dennoch hoch: Peloton steckt weiter tief in den roten Zahlen - Mehr Umsatz als gedacht

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel