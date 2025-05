Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive macht am Nachmittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 7,03 USD zu.

Das Papier von Peloton Interactive legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 7,03 USD. Kurzfristig markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 7,04 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 6,99 USD. Zuletzt wechselten 224.541 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,89 USD. Dieser Kurs wurde am 18.12.2024 erreicht. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 35,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,83 USD am 15.08.2024. Abschläge von 59,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Peloton Interactive gewährte am 06.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,45 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 673,90 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 717,70 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 08.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,383 USD je Peloton Interactive-Aktie.

