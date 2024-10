Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,90 USD ab.

Das Papier von Peloton Interactive gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 4,90 USD abwärts. Der Kurs der Peloton Interactive-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,76 USD nach. Bei 4,92 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 243.360 Peloton Interactive-Aktien.

Am 06.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,24 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,71 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,833 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 22.08.2024 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,68 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 643,60 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 642,10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 31.10.2024 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Peloton Interactive 2025 einen Verlust in Höhe von -0,594 USD je Aktie ausweisen dürften.

