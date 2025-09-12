Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Montagabend mit sattem Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Peloton Interactive. Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 6,9 Prozent auf 8,10 USD.

Das Papier von Peloton Interactive legte um 20:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 6,9 Prozent auf 8,10 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 8,21 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 7,62 USD. Der Tagesumsatz der Peloton Interactive-Aktie belief sich zuletzt auf 1.167.818 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,89 USD. Dieser Kurs wurde am 18.12.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,44 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,25 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Peloton Interactive-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Peloton Interactive gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 606,90 Mio. USD im Vergleich zu 643,60 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Peloton Interactive am 30.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Peloton Interactive im Jahr 2026 0,040 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

