Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Peloton Interactive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 8,77 USD.

Das Papier von Peloton Interactive befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,3 Prozent auf 8,77 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Peloton Interactive-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,68 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,02 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 242.216 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,89 USD. Dieser Kurs wurde am 18.12.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 19,51 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,71 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 69,08 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Peloton Interactive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 31.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,60 Prozent auf 586,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 595,50 Mio. USD gelegen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Peloton Interactive am 30.01.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Peloton Interactive 2025 einen Verlust in Höhe von -0,417 USD je Aktie ausweisen dürften.

