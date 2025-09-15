Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive gibt am Dienstagabend nach

Kurs der Peloton Interactive

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Peloton Interactive befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 4,9 Prozent auf 7,79 USD ab.

Der Peloton Interactive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 4,9 Prozent auf 7,79 USD. Bei 7,73 USD markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,18 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.237.701 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 18.12.2024 markierte das Papier bei 10,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Kursplus von 39,79 Prozent wieder erreichen. Am 03.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,25 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Peloton Interactive-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Peloton Interactive am 07.08.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,70 Prozent auf 606,90 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 643,60 Mio. USD gelegen.

Am 30.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Peloton Interactive-Gewinn in Höhe von 0,040 USD je Aktie aus.

